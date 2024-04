Pallanuoto femminile | la Plebiscito Padova vince l’Euro Cup! Trieste battuta a domicilio per 10-8 in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Lail derby italiano e fa festa in casa dellanell’ultimo atto della Final Four delCup 2023-2024 di: le patavine espugnano per 10-8 il fortino delle giuliane ed alzano al cielo la coppa che vale il titolo della seconda competizione continentale per squadre di club. Terzo posto per le neerlandesi del De Zaan, che superano per 15-8 le magiare del Vasutas. Nel primo quarto arriva subito il break della, che con le reti di Yaacobi e Casson si porta sul 2-0, mareplica con Cergol e Gragnolati per il 2-2. Nella seconda frazione continua il botta e risposta, con le patavine due volte in vantaggio con Meggiato e Millo e due volte raggiunte ...