Pallamano A Gold La Macagi Cingoli vince ed esce dalla zona play-out | 34-26 al Carpi

La 23esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2023-2024 di P alla mano è ufficialmente andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio sui campi. Successo pesanti e ... (oasport)

La Junior vince contro il Pressano con un netto 22 a 30 - Fovio: «Siamo molto contenti, ma stiamo già pensando allo scontro al vertice di sabato prossimo contro il Bressanone, gara che vale davvero tantissimo» ...osservatoriooggi

Pallamano, Serie A: la Junior Fasano si impone in Trentino e resta in vetta - FASANO - La Sidea Group Junior Fasano espugna il PaLavis superando il Pressano (Trento) nella gara della 23^ giornata con il punteggio di 22-30, e si conferma in vetta alla Serie A Gold. Partita condo ...brindisireport

Carpi cade a Cingoli, playout più lontani. In serie B sconfitta la capolista Carpine - La Pallamano Carpi subisce l'undicesima sconfitta in trasferta su 11 partite di Serie A Gold, perdendo 34-26 contro il Macagli. La squadra è in lotta per evitare la retrocessione diretta e deve vincer ...ilrestodelcarlino