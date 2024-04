Pagelle Sassuolo-Milan | Florenzi | Thiaw e Kjaer che disastro! Okafor ancora decisivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 14 aprile 2024): dafino ala difesa sbaglia tanto. Per fortunaSPORTIELLO 6 Due vittorie e un punto. Resta un portafortuna…4 Lentissimo…5 Simon è solo lento e soprattutto quasi un ex giocatore. Spiace dirlo ma ildeve guardare avanti… (54? Gabbia 6: quando tocca a lui ilha finito la benzina)4 Une si fa pure ammonire. Niente derby. Finisce zoppicando… THEO HERNANDEZ 6 Lui il caldo non lo sente ADLI 5 Palla al piede non riesce a far girare la squadra. E non la prima volta. Senza si perde tra le maglie del ...