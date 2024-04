Pagelle Napoli-Frosinone 2-2

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 14 aprile 2024) . Voti e analisi delle prestazioni dei protagonisti. Ilsi fa rimontare due volte dalnel rocambolesco 2-2 del Maradona. A passare in vantaggio sono i partenopei con Politano, ma Cheddira replica prima del’intervallo approfittando di un’uscita avventata di Meret. Nella ripresa Osimhen riporta avanti i suoi, ma il marocchino sigla una doppietta personale con il nuovo pari che gela il Maradona. Meret si fa perdonare con un paio di parate decisive nel finale, dopo l’espulsione di Mario Rui. Andiamo a dare i voti ai protagonisti:Meret 6: L’errore sul gol di Cheddira pesa, ma si riscatta con un paio di ottime parate nel finale. Di Lorenzo 6: Ordinato, non demerita. Rrahmani 4.5: Ingenuo in area, causa il rigore per il. Giornata no. Ostigard 5.5: Qualche sbavatura di troppo, può fare ...