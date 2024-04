Pagelle MotoGP | GP Americhe | Viñales inattaccabile ad Austin | Bagnaia mai a suo agio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) LEDEL GP2024 Maverick10: gli sfugge la lode a causa della sbavatura in partenza, che a posteriori ha reso però ancor più speciale il trionfo odierno. La rimonta da centro gruppo è stata infatti entusiasmante, a coronamento di un weekend semplicemente perfetto in cui si è preso tutto: pole position, primo posto nella Sprint e vittoria in gara con il giro più veloce. Chapeau. Pedro Acosta 9,5: il podio di Portimao non è stato estemporaneo o semplicemente frutto delle circostanze. Il “Tiburón de Mazarrón” continua a crescere in maniera esponenziale settimana dopo settimana e ormai non viene più trattato come un rookie anche dai suoi avversari. Impatto davvero devastante con la classe regina per il talento spagnolo della GasGas, protagonista di un GP ed in generale di un weekend straordinario in Texas, ...