Pagelle Inter-Cagliari 2-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 14 aprile 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di. A San Siro dopo pochi minuti arriva la rete del vantaggio nerazzurro con Sanchez che trova alla perfezione Marcus Thuram che di prima intenzione fa 1-0. Ma gli ospiti non mollano e hanno diverse palle gol per pareggiare, gol che arriva con Shomurodov con un bel destro di prima intenzione. Ma i nerazzurri si rituffano in avanti e Mina prende la palla con la mano larga, è calcio di rigore. Dagli undici metri Calhanoglu è infallibile e fa 2-1. I sardi non si arrendono e trovano la rete del pareggio grazie a Viola, sull’assist di gomito di Lapadula. Nel finale azioni da una parte e dall’altra, ma alla ...

Cattiveria, voglia infinita e un carattere di ferro. C’è tutto questo nella straordinaria vittoria in rimonta dell’ Inter in casa dell’Udinese. Vittoria pesante, meritatissima, sofferta, come ... (inter-news)

L’Inter Primavera vince per 3-0 contro il Sassuolo e ottiene il secondo successo consecutivo. Daniele Quieto decide con una doppietta e raggiunge l’8, Thomas Berenbruch inventa a centrocampo come ... (inter-news)

Inter-Cagliari, le Pagelle di CC: Ranieri stregone, Viola è una sentenza - Cala il sipario a San Siro: i rossoblù tornano in Sardegna con un punto d'oro a seguito di una prestazione maiuscola ...calciocasteddu

Pagelle Inter-Cagliari 2-2, Calhanoglu illude: Viola illumina - Ancora una volta l’Inter barcolla, ma non cade. In una serata complessa vista la posta in palio per il Cagliari, alle prese con la sostituzione di Jankto, i nerazzurri hanno rischiato grosso. Dopo il ...footballnews24

SERIE A - Inter-Cagliari: 2-2, i sardi non mollano mai e impongono il pareggio a Inzaghi - L'Inter non è andata oltre il pareggio nella gara di campionato contro il Cagliari. Pareggio prezioso per la squadra sarda di Claudio Ranieri.areanapoli