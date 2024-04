PAGELLE – Il presente è Calzona che fa il profeta | aveva capito tutto Il futuro inquieta | c’è Italiano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 aprile 2024) Ledi Napoli-Frosinone 2-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Angelo e demone, il povero Meret. La fase angelica va dal rigore di Soulé bloccato con perizia al 30’ fino al due a tre ciociaro impedito col piede all’83’. In mezzo però c’è l’inferno della costruzione dal basso, sopratcon quella pelota donata a Cheddira, che non è Chinaglia, per citare Rino Gaetano, ma è un discreto centravanti che gioca nel Frosinone. E qui, Ilaria, mi viene un cattivo pensiero suldi questo Napoli distrutto subito dopo lo scudetto dal Duce Aurelio. Premesso che pure io, come Guido Trombetti e credo anche Max Gallo, sono convinto che Antonio Conte non sarà mai il prossimo allenatore (Adl non ha il fisico, né la testa per reggerlo e subirlo), la prospettiva realista di avere Vincenzoin ...