Pagelle Amstel Gold Race 2024 | crollo inatteso per Van der Poel | Pidcock sistema i conti con il destino | Bagioli inesistente

(Di domenica 14 aprile 2024)Tom, 10: evidentemente questa corsa era nel suo. Non poteva sfuggire a una vittoria nella corsa della birra dopo le amarezze del passato, in particolare nel 2021, quando Van Aert lo anticipò per millimetri al fotofinish. Il britannico oggi vince da fuoriclasse, riportandosi sulla testa della corsa al momento giusto, non forzando i tempi per rimanere da solo e gestendo alla perfezione lo sprint conclusivo nonostante l’attacco tentato a sei dal traguardo, prendendo la ruota di Vansevenant che, involontariamente, gli ha fatto da perfetto gregario. Tempismi perfetti, tatticamente impeccabile, vittoria meritatissima. Marc Hirschi, 9: un grande piazzamento in una grande classica per lo svizzero dell’UAE Team Emirates che aveva ...