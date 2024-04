Oroscopo | dal 14 al 20 aprile

(Di domenica 14 aprile 2024) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci ritrovati con un nuovo appuntamento con l’. Scopriamo cosa prevedono le stelle dello zodiaco per la settimana che va dal 14 al 202024. Marte, in questi giorni nel segno dei Pesci, forma due sestili con Giove e Urano, entrambi nel segno del Toro. Si tratterebbe di aspetti che punterebbero sulla sfera burocratica di una determinata questione, legale, rendendo più semplice i rapporti con l burocrazia. Ma non solo! Il disegno astrale di questa settimana, aiuterebbero anche a stringere nuove amicizie. Scopriamo cosa prevedono le stelle di Velvet Gossip per la settimana che va dal 14 al 20– velvetgossipdella settimana Ariete, a voi del primo segno dello zodiaco le stelle finalmente vi sorrideranno perché in ...

Oroscopo di oggi, domenica 14 aprile: chi sale e chi scende - L'Oroscopo di domenica 14 aprile 2024 semina bene per la prossima settimana. Venere in Ariete stuzzica il Cielo dei segni di fuoco: possibili incontri risolutivi per alcuni. Mercurio ...leggo