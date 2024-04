Oro | quotazioni verso bruschi ribassi | il tempo per vendere è agli sgoccioli

(Di domenica 14 aprile 2024) “Un grammo di fortuna vale più di una libbra d’oro”, recita un vecchio proverbio yiddish. Anche se, guardando le ultimedel metallo prezioso, forse questa massima andrebbe aggiornata. Sì, dopo neanche 48 ore, l’oro ha segnato un nuovo record sul listino: a oggi, domenica 14 aprile, il 24 carati (il più puro, difficilmente usato per i gioielli) vale quasi 71 euro al grammo, oppure 2.344 dollari l’oncia. Stiamo parlando di una crescita superiore al 16% negli ultimi tre mesi Segui su affaritaliani.it

Oro stabile sui mercati internazionali: le quotazioni spot segnano un -0,03% a 2.156 ,99 dollari l'oncia . In lieve calo invece l'argento, a quota 25,09 dollari (-0,18%) (quotidiano)

Comprare lingotti d’oro o BTp a 10 anni, ecco il confronto per una possibile alternativa d’investimento - La cosa ancora più pazzesca è che nelle ultime sedute si è persino apprezzato il dollaro nei confronti delle altre principali valute, euro incluso; per cui comprare oro costa più di quanto lascino ...investireoggi

Solana non rompe la resistenza, Ripple punta a +25% - Dopo una prevendita di successo, NuggetRush si sta preparando per la sua prossima quotazione su DEX ... offre speciali "RUSHGEM NFT" che possono essere riscattati in oro reale, fornendo un ...html

Oro alle stelle, quando sarà il momento di venderlo per incassare tanti soldi - L'oro raggiunge nuovi massimi storici! Ma quando è il momento di vendere Proviamo a dare una risposta a questa domanda.supereva