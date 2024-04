Oristanio fuori del tutto da Inter-Cagliari! Il motivo dell’assenza all’ultimo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024)non sarà in campo in, stasera alle 20.45, nemmeno in panchina. L’attaccante in prestito dai nerazzurri salta della partita. ASSENZA– Era addirittura atteso titolare, ma alla fine Gaetanonon figura nemmeno in panchina in. L’indisponibilità dell’attaccante, in prestito dai nerazzurri ai sardi, è per via di una tonsillite che lo ha bloccato nelle ultime ore.era regolarmente fra i convocati – diramati ieri – di Claudio Ranieri ed era quindi nel gruppo partito per Milano. Al suo posto giocheranno Jakub Jankto e Zito Luvumbo, a supporto di Eldor Shomurodov. Con quest’ultimo preferito a Gianluca Lapadula, che già dalla conferenza stampa di venerdì si era capito ...