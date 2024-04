Organico aggiuntivo ATA | il Ministero stanzia 14 mln per la proroga di 6 mila contratti Valditara | “Ulteriore impegno per garantire continuità delle attività”

In bilico la proroga dei contratti dei 6 mila collaboratori scolastici assunti per i progetti legati al PNRR e Agenda Sud. Il voto dell'emendamento è atteso in queste ore, ma da quello che emerge la ... (orizzontescuola)

nuovo appello accorato di un gruppo di collaboratori scolastici assunti con il PNRR, il cui contratto è in scadenza il 15 aprile. Nonostante le promesse e gli emendamenti presentati, sia d alla ... (orizzontescuola)

Organico aggiuntivo ex Covid, nuovo appello alla politica e ai sindacati: “Trovate una soluzione per farci tornare al lavoro” - Noi non ci meritiamo tutto questo! Stiamo solo chiedendo di continuare a lavorare dove effettivamente c’è bisogno di personale, perché le scuole affannano ogni giorno, e l’Organico aggiuntivo aveva ...orizzontescuola

Organico aggiuntivo Ata Pnrr e Agenda Sud in scadenza il 15 aprile: monta la protesta, i precari chiedono la proroga - Come abbiamo scritto, il prossimo lunedì, 15 aprile, scadranno i contratti di migliaia di collaboratori scolastici, assunti nell’ambito del PNRR e Agenda Sud. A fine dicembre l’ultima proroga, dopo la ...tecnicadellascuola

Organico aggiuntivo ATA, in bilico la proroga dei 6 mila collaboratori scolastici: la situazione si complica - In bilico la proroga dei contratti dei 6mila collaboratori scolastici assunti per i progetti legati al PNRR e Agenda Sud ...orizzontescuola