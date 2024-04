Ordine d’arrivo MotoGP | GP Americhe 2024 | Bastianini supera Martin | bis di Vinales | Bagnaia top5

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Oggi si è disputato il GP delle, tappa del Mondialeche è andata in scena sul circuito di Austin. Dopo la Sprint Race di ieri, i centauri si sono fronteggiati nel canonico Gran Premio, sulla lunghezza consueta di circa 110 chilometri. I piloti si sono dati battaglia per la conquista della vittoria e per le posizioni nobili della classifica, in chiusura di un fine settimana particolarmente avvincente in terra statunitense. Maverickha vinto il GP dellegrazie a una poderosa rimonta. Il centauro spagnolo della Aprilia accusava un ritardo di circa tre secondi dopo il primo giro, ma poi ha ben sfruttato la gomma e si è reso protagonista di un enorme recupero, che lo ha portato a trionfare in Texas. Il suo connazionale Pedro Acosta ha lottato per il successo in sella ...