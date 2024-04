Ordine d’arrivo Amstel Gold Race 2024 | Pidcock vince in volata | van der Poel anonimo | Velasco in top-20

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Thomasha vinto la. Il britannico si è imposto in, riuscendo a battere lo svizzero Marc Hirschi (UAE Emirates) e il belga Tiesj Benoot (Team Visma). Prova di forza dell’alfiere della Ineos Grenadiers, che è riuscito a fare festa dopo il secondo posto di due anni fa (il celeberrimo photo-finish millimetrico contro il belga Wout van Aert) e ha messo la firma sul suo quinto successo da professionista a 24 anni. Giù dal podio il belga Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) e i francesi Paul Lapeira (Decathlon AG2R) e Valentin Madouas (Groupama-FDJ). L’uomo più atteso del giorno era l’olandese Mathieu van der, ma il vincitore di Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix non è mai stato in lizza per il successo. Il migliore italiano è stato Simone ...