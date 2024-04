Orario MotoGP in tv oggi | GP Americhe 2024 | programma warm-up e gara | streaming Sky e TV8

(Di domenica 14 aprile 2024), domenica 14 aprile, andrà in scena il GP delle, terzo round del Mondialedi. Sul tracciato di Austin assisteremo a unain cui le emozioni non mancheranno di certo, visto quanto accaduto già nella Sprint Race di ieri. Un successo significativo quello firmato da Maverick Vinales, in sella all’Aprilia, a precedere un grande Marc Marquez (Ducati Gresini) e il terzo spagnolo della serie Jorge Martin (Ducati Pramac). LA DIRETTA LIVE DI-UP EDIALLE 16.40 E 21.00 Andranno in cerca di un riscatto Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. Pecco, protagonista di una brutta partenza, non è mai riuscito a trovare il ritmo giusto e ha concluso solamente all’ottavo posto. Il romagnolo, invece, ha perso completamente il ...

Lusail, 10 marzo 2024 – Un sabato perfetto per Jorge Martin, che ha messo subito il marchio dello specialista con pole position e vittoria in Sprint Race. Qualcosa da rivedere invece per Pecco ... (sport.quotidiano)

Terzo imperdibile appuntamento con la MotoGp 2024 che torna in pista per il Gran Premio delle Americhe, a Austin , in Texas. Jorge Martin (Pramac Racing) si presenta in testa alla classifica con 60 ... (today)

MotoGP oggi su TV8: orari GP Americhe 2024, programma in chiaro, diretta gara - Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la terza tappa stagionale oggi, domenica 14 aprile: per il GP delle Americhe, al Circuit Of The Americas, ad Austin, in Texas (Stati Uniti), si disputeran ...oasport

MotoGP in tv oggi, GP Americhe 2024: orari warm-up e gara, streaming, programma Sky e TV8 - Oggi, domenica 14 aprile, andrà in scena il GP delle Americhe, terzo round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul tracciato di Austin assisteremo a una gara in cui le emozioni non mancheranno di certo, vist ...oasport

MotoGP Austin, Vinales dopo le qualifiche: “Sprint Cercherò di prendere subito vantaggio” - MotoGP, al termine delle qualifiche di Austin Maverick Vinales ha parlato ai microfoni del parco chiuso: le sue parole in vista della Sprint ...tag24