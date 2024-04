Onu | guerra su vasta scala | rischio reale

(Di domenica 14 aprile 2024) 23.45 "Il Medioriente è sull'orlo del baratro La popolazione si trova ad affrontare il pericolodi un dente conflitto su.E' ora di rallentare la tensione, della massima moderazione e di fare un passo indietro dal precipizio". Così il Segretario Onu,Guterres, alla riunione del Consiglio di Sicurezza, dove ha detto che l'attacco dell'Iran ha violato il diritto internazionale,ma ha ricordato la condanna a Israele per l'attacco a Damasco. "Né la regione né il mondo possono permettersi altre guerre",ha sottolineato.

Il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che chiede che Israele sia ritenuto responsabile di eventuali crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi a ... (ildifforme)

Il capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), Martin Griffiths, ha affermato che la guerra di sei mesi tra Israele e Hamas a Gaza rappresenta "un tradimento dell'umanità". ... (quotidiano)

Iran a Onu, non vogliamo la guerra con gli Stati Uniti - "L'Iran non ha intenzione di impegnarsi in un conflitto con gli Stati Uniti nella regione. Tuttavia, se gli Stati Uniti avviassero operazioni militari contro l'Iran, i suoi cittadini, o la sua ...ansa

guerra in Medio Oriente, la telefonata nella notte di Biden a Netanyahu che ha evitato il caos - E’ stata una telefonata nel cuore della notte ad evitare che tutto il Medio Oriente prendesse fuoco, con esiti impensabili . Mentre l’attacco iraniano era ...gazzettadelsud

L'anniversario. Sudan, un anno dopo la guerra resta nascosta - I combattimenti, per gli equilibri di potere a Khartum, si stanno estendendo alle aree non toccate nei mesi scorsi ...avvenire