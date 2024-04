Ondata di caldo nel weekend | termometro che tocca i 30 gradi Ma non durerà | da martedì basse temperature e piogge

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Unanomalo, con undal sapore estivo., in Italia, cheno i 30. Una domenica all’insegna del bel tempo, con uneccezionale, ma che non è destinata a durare. Già daprossimo, infatti, ilscenderà di 15 o 16. Ma il mese di aprile è da primato. Dopo il calo termico con forti temporali in Pianura Padana e nevicate sulle Alpi, ilha spinto gli italiani in spiaggia. A Mondello, in provincia di Palermo, il mare è uno specchio turchese. In centinaia sono in costume a prendere il sole mentre altri si fanno il bagno o girano in canoa. Lo stesso a San Vito Lo Capo (Trapani) dove sono apparsi i primi venditori di secchielli e salvagenti che normalmente si ...