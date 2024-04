Olivia Rodrigo e la guida al menswear in versione Girl-Power

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 14 aprile 2024) Durante ogni tappa del suo Guts World Tour, che ha registrato il tutto esaurito, la cantantesale sul palco indossando unarivisitata di un complicato manufatto maschile: la canottiera bianca a coste. La indossa in stile Gwen Stefani anni '90, con l'orlo tagliato a metà schiena. Ogni sera,utilizza una nuova canottiera stampata con una frase ad effetto diversa - «Bacio meglio di come cucino», «Ur mom» o, con un cenno diretto alla hit dei No Doubt del 1995, «I'm just a» che trasforma l'indumento semplice in un abito di scena che lascia il segno. Il guardaroba abituale diin tour, fatto di combat boots, calzamaglie a rete strappate e minigonne, è punk, giovanile e orgogliosamente femminile. È ...