Olivia | piccola grande eroina A 6 anni salva mamma e fratellini da un incendio in casa

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 aprile 2024 –è diventata ladi Riccall nel North Yorkshire. A 6hato lae ida undevastante che ha distrutto la loroPatterson stava giocando in strada con alcuni amici di quartiere, quando ha notato del fumo alzarsi dal tetto della sua villetta monofamiliare e poi delle fiamme propagarsi all’interno dell’abitazione. E’ corsa subito inad avvertire la madre Laura che stava dormendo sul divano con gli altri due figlioletti: Joel-James, di solo un anno e Tiffany di due. “svegliati! Lasta andando a fuoco”, ha gridato ...

