Okafor regala il 3-3 al Milan sul Sassuolo

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 apr. (askanews) – Ilrimonta al Mapei, ma non vanno oltre il pareggio col(3-3). Inizio tragico del, sotto 2-0 dopo 10 minuti con i gol di Pinamonti e Laurienté. Una prodezza di Leao rimette in carreggiata la squadra di Pioli, vicina al pareggio due volte con Theo. Nella ripresa altro brutto approccio dele doppietta di Laurientè, che poco dopo spreca la palla del poker. Jovic riapre la partita e nel finalealmeno un punto. Annnullati due gol a Chukwueze per questione di millimetri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.