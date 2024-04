«Odio La Sad» | l’album della band più contestata di Sanremo | «Non capiscono che siamo angeli vestiti da demoni» – L’intervista

(Di domenica 14 aprile 2024) Tutta una questione di comprensione. «La gente non ha capito chedeglida», dicono i La Sad ai microfoni di Open. Sarebbe questa la motivazione che ha spinto molti, specie dopo la sovraesposizione durante l’ultima edizione del Festival di, a puntare il dito contro il gruppo, che non a caso ha scelto di titolare il secondo albumLa Sad. Theø, Plant e Fiks si riuniscono in collettivo nel 2020, si ritrovano in una visione estetica e filosofica emomusica e anchevita. Così decidono di fare quello che ancora non aveva fatto nessuno: rappresentare con il loro approccio punk sentimentale una nicchia di pubblico: gli ultimi, i dimenticati, gli esclusi. È così che i tre ragazzi, che provengono da regioni ...

