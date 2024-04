Ocone | le imposizioni dell' Ue negano la democrazia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) C'eravamo sbagliati. Pensavamo che l'approssimarsie elezioni di giugno avrebbe moderato le pretese dirigistichea Commissione e'Unione Europea, ma così non è stato. Stiamo anzi assistendo a un'accelerazione su più fronti, quasi si avesse fretta di chiudere il capitolo iniziato cinque anni fa recuperando il terreno perduto a causa di una realtà effettuale che si è impegnata a frenare e a mitigare le pretese ideologiche da cui si era partiti. Gli esempi di questa accelerazione sono ormai tanti: la direttiva sulle case green, senza dubbio, ma anche un nuovo accordo fra i Paesi membri sul controllo e le gestionee immigrazioni presentato come “rivoluzionario” ma che di fatto conferma in più punti le politiche fin qui seguite. E che dire del voto del Parlamento europeo sull'aborto come diritto? Una ...