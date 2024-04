Nuova scadenza per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi | gioiscono le partite IVA

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 14 aprile 2024) Con il concordato preventivo biennale per leIVA cambiano le regole per ladei. Ecco la. Il Decreto legislativo n. 1/2024 in tema di accertamento e concordato preventivo biennale per leIVA ha introdotto una serie di novità per le dichiarazioni reddituali di persone fisiche, snc, sas, studi associati, società semplici, srl, enti commerciali e non commerciali. Slitta laper ladeida parte delleIVA – informazioneoggi.itNel dettaglio, è slittata la data diper ladel ...