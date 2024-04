Novant’anni di storia La scuola “Leonardo“ inaugurata dal re | È la nostra infanzia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) Negli stessi corridoi camminano nonni e nipoti. Insieme guardano foto in bianco e nero e pagelle d’altri tempi. I primi fanno un tuffo nel passato, i piccoli scoprono un altro mondo. "Tanti bambini parlavano dialetto in classe. Attorno c’erano campi e cascine. Sui banchi si sedavano figli di contadini e “piccole principesse“ che avevano l’istitutrice a casa e che sapevano il francese. Ma per i maestri eravamo tutti uguali". Rimettendo piede in questo luogo, Giulia Aloni, ottantenne, che frequentò la primaria “Da Vinci“ tra il 1949 e il 1955, torna bambina. Non solo lei ma anche tutti gli altri ex alunni che sono stati ospiti speciali, ieri, nella giornata di festa dedicata ai 90 anni (più uno) delladi Città Studi organizzata dall’associazione dei genitori Amici dellainsieme all’associazione sportiva. ...