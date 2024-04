Notte di mezza estate | recensione del nuovo family drama di Netflix

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di domenica 14 aprile 2024) di Stefano Di Maria Direttamente dalla serialità norvegese, approda suDI, una serie in cinque episodi di mezz’ora che potrebbero essere visti in formato binge watching come fossero un lungo film. Di genere drammatico, è uncreato da Per-Olav Sørensen. Nel cast Pernilla August (che abbiamo avuto modo di apprezzare ...