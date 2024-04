Notte afgana | La lunga lotta delle ragazze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) "Se non mi uccidono loro, mi uccido io", così Aziza chiede aiuto a Pamela Ferlin per scappare dall’Afghanistan. Si sono conosciute via web prima del ritorno al potere dei talebani. Scrittrice e agente letteraria, Ferlin collaborava con Arghosha Faraway Schools – ong che aveva aperto in Afghanistan 17 scuole per bambine in 17 anni – e seguiva a distanza alcune studentesse, come Aziza. Ma dopo il 15 agosto del 2021 tutto è cambiato. "Vengo a sapere in tempo reale che i talebani erano entrati nello studentato, le nostresono state costrette a scappare in preda alla disperazione, abbandonando tutto – vestiti, computer, effetti personali. Chi cercava riparo da parenti o amici, chi cercava di andare in aeroporto. E chi ci ha lasciato le penne – Ferlin fa una pausa in preda ai brutti ricordi – Lasciamo perdere". Inizia così l’incubo. Lei, però, è riuscita a ...