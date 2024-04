Non volere volare | recensione | l’aerofobia come innocuo filtro sociale

(Di domenica 14 aprile 2024) La nostradi Non, commedia scoordinata, innocua e abbastanza divertente di Hafsteinn Gunnar Sigurðsson con Timothy Spall ed Ella Rumpf:diventa il pretesto per una criticae antropologica un po’ superficiale e fredda Nonarriva meno di due mesi dopo l’esordio di Margherita Buy e torna a parlare di paura del volo, di corsi per superaree di film corali, con un’altra commedia dalla mise più slapstick e dall’umorismo più nordico. Anche nel titolo ricorre lo stesso verbo, solo che nel film diretto dall’islandese Hafsteinn Gunnar Sigurðsson e interpretato (tra gli altri) da Timothy Spall e dall’astro nascente Ella Rumpf c’è un evidente tentativo di commentoche ...

