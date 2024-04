Non si avevano sue notizie da 24 ore | trovato morto nella diga della centrale idroelettrica

(Di domenica 14 aprile 2024) Disperso da un giorno, non sisueda sabato 13 aprile. Oggi, domenica 14 aprile, il suo corpo è statosenza vita,Enel di Nazzano, alle porte di Roma. Per trovare l'uomo, un sessantottenne residente a Fiano Romano, la sala operativa del comando di Roma...

Nel 2022 4,2 milioni di famiglie, soprattutto al Sud, si sono viste costrette a limitare le spese per la salute e 1,9 milioni di persone hanno dovuto rinunciare alle cure mediche per indisponibilità ... (fanpage)

Un uomo ha aggredito il direttore sportivo e il mister perché il figlio non sarebbe partito titolare in una partita di calcio under 17. L'episodio si è verificato a Seveso.Continua a leggere (fanpage)

Feto abortito in freezer alla Borghesiana, denunciati due infermieri: «Volevamo averlo con noi» - Non voleva staccarsi dalla sua creatura. Non riusciva a immaginare che quel piccolo o piccola che tanto aveva desiderato potesse finire smaltito in ospedale e chissà come. Un ...ilmessaggero

Guenda Goria e Mirko Gancitano svelano il nome del figlio: «Sarà un dono di Dio» - Guenda Goria e il compagno Mirko Gancitano sono in attesa del loro primo bambino che dovrebbe nascere in estate: la futura mamma è alla fine ...corriereadriatico

Assalto dei turisti alle città, la Pasqua dei record - Da Venezia a Napoli, da Palermo a Roma: turisti in coda e tutto esaurito. Maltempo al Nord, paesi isolati da frane e neve ...corriere