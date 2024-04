“Non li perdonerò mai” Il mondo di Harry Potter va in frantumi | la lite furibonda

(Di domenica 14 aprile 2024) J.K. Rowling, celebre creatrice ed autrice della saga "", ha suscitato polemiche con le sue posizioni sui diritti transgender, provocando pubblici contrasti con ex membri del cast come Daniel Radcliffe ed Emma Watson, interpreti rispettivamente died Hermione Granger. Rowling ha espresso opinioni ritenute transfobiche, soprattutto riguardo alla conferma dell'identità di genere, ed è stata criticata per opporsi all'inclusione delle donne transgender negli spazi riservati alle donne. Per questo i commenti dell'autrice hanno ricevuto condanne da parte degli attori: in particolare Radcliffe ha sottolineato la necessità di sostenere le persone transgender e non binarie, ed Emma Watson ha affermato che le persone transgender meritano accettazione senza costante scrutinio o negazione. Anche Eddie ...

