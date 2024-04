Non è più ‘Neverkusen’ | il Leverkusen è campione di Germania per la 1ª volta | dall’incubo 2002 al sogno Triple-rkusen

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 aprile 2024) Apoteosi in Bundesliga: ilper la primanella sua storia. Il grande protagonista del trionfo della squadra tedesca è stato Xabi Alonso, allenatore emergente e già pronto per una grandissima squadra. La stagione è stata entusiasmante ed è in grado di regalare altre soddisfazioni: il, infatti, è ancora in corsa per la vittoria dell’Europa League e della Coppa di. L’ufficialità della vittoria del titolo è arrivata dopo la partita contro il Werder Brema: la squadra di Xabi Alonso si è imposta con il punteggio di 5-0 contro il Werder Brema. In gol Boniface su calcio di rigore, poi lo spettacolo nella ripresa con Xhaka e latta di Wirtz. I protagonisti delIl ...