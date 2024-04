Non andare in chiesa In tre picchiano ragazzo perché ha abbandonato la religione islamica

(Di domenica 14 aprile 2024) Si è visto sbarrare l’ingresso al bar: "No, tu non entri. Non sei un vero musulmano, frequenti ladei cristiani". Chi gli aveva impedito di entrare, che conosceva di vista, lo ha preso per il collo e gli ha strappato una collanina. Era solo l’inizio di una violenza che lo aveva fatto finire a terra ed essere preso a calci anche da altri due uomini che nel frattempo si erano aggiunti. Botte anche all’amico che era con lui e che, poi, era riuscito ad allontanarsi. Pestatofrequenta la parrocchia di Ponte San Giovanni, frazione di Perugia, esi è avvicinato allacattolica. Vittima di aggressioni con l’aggravante della discriminante religiosa. Lui è un giovane tunisino, da anni a Perugia, badante in una famiglia del posto. In tre, suoi connazionali di 40, 42 e 51 anni, sono stati ...

