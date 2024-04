Noi | Carabinieri per un giorno Gli studenti visitano la caserma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) CITTÀ DELLA PIEVE – Venticinque alunni delle classi quarte – accompagnati dalle proprie insegnanti – della scuola elementare "Vannucci" di Città della Pieve hanno visitato la locale Compagnia. Accolti dal personale della Stazione, si sono intrattenuti negli uffici dei militari, dove sono stati loro spiegati i compiti dell’Arma deie la presenza dei vari comandi nella zona del Trasimeno. Successivamente glihanno visitato la Centrale Operativa, dove hanno avuto modo di apprendere il funzionamento del "112" e la gestione delle emergenze, ed hanno anche assistito ad una comunicazione in diretta via radio tra l’operatore della centrale e le pattuglie dislocate sul territorio. Agli alunni sono stati poi illustrati e mostrati alcuni equipaggiamenti, come l’etilometro in dotazione al Nucleo Radiomobile. La ...