Netanyahu ha deciso di rispondere all’attacco dell’Iran

(Di domenica 14 aprile 2024) Israele non ha intenzione di colpire l’Iran dopo l’attacco della notte scorsa. Lo ha detto un portavoce dell’esercito israeliano (Idf) durante una conferenza stampa. “Siamo pronti e all’erta, valutiamo ogni scenario e al momento non abbiamo intenzione di estendere le nostre operazioni militari” ha detto Daniel Hagari. Lo stesso Hagari ha però specificato che sono stati approvati piani “operativi sia offensivi che difensivi”. Il Times of Israel racconte che dopo diverse ore di discussione il gabinetto di guerra israeliano deve ancora decidere come e quando. Che i ministri abbiano sospeso le discussioni senza una decisione lo riferisce anche riferisce il notiziario Channel 12. Secondo numerosi resoconti dei media ebraici, il ministro del gabinetto di guerra Benny Gantz e il suo collega del partito di Unita’ Nazionale Gadi Eisenkot, ...