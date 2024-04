“Nessun incentivo ai vini dealcolati | sì all’estirpazione dei vigneti” Lollobrigida traccia il futuro della viticoltura italiana

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 14 aprile 2024) Un primo importante risultato all’interno ditaly il ministro dell’Agricoltura esovranità alimentare e delle foreste Francescolo ha ottenuto ed è sotto gli occhi di tutti: uno spazio più ampio, suddiviso in due padiglioni; complice Coldiretti, che gli ha ceduto la postazione centrale proprio all’ingressoFiera. Ed è qui che lui ha portato i ministri delle altre nazioni, giunti in Italia per la prima Conferenza internazionale sul vino appena conclusa. Inoltre, rientrate le proteste degli agricoltori,può sfoggiare a Verona anche i risultati ottenuti in sede europea sulle modifiche alla Pac. Sulle scelte nazionali, invece, sono parecchi i nodi da sciogliere: dal riconoscimento deilow e no alcol al tema degli espianti, senza dimenticare la ...