Neri Marcorè ne La buona novella di Fabrizio De André in scena al Quirino

Otto anni di trattative con il colosso dell’intrattenimento americano non hanno portato risultati, così la società cooperativa italiana Artisti 7607 è ricorsa al Tribunale civile di Roma, citando in ... (thesocialpost)

L’attore Neri Marcorè ha rilasciato un’intervista per parlare della sua squadra del cuore, la Juve ntus, e non solo Neri Marcorè ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua Juve ntus, squadra di ... (calcionews24)

Neri Marcorè: "La Juve, Allegri e Dimarco in bianconero": L'attore Neri Marcorè ha rilasciato un'intervista per parlare della sua squadra del cuore, la Juventus, e non solo Neri Marcorè ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua Juventus, squadra di cui è un ...

'Quando muori resta a me' è il nuovo fumetto di Zerocalcare: In contemporanea con l'uscita del nuovo libro, dal 7 maggio arriva in esclusiva su Storytel l'audiolibro di Quand o muori resta a me, letto da Zerocalcare e Neri Marcorè . Continua il lavoro ...