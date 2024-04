N’Dicka si accascia in campo con un dolore al petto | sospesa Udinese-Roma

(Di domenica 14 aprile 2024)per il malore accusato dal difensore giallorosso Obite Evan. Il giocatore si èto improvvisamente ine il gioco è stato fermato al 72?. Secondo quanto si è appreso avrebbe manifestato unal, lo staff medico lo ha soccorso immediatamente fornito di defibrillatore. Il giocatore è comunque uscito cosciente, in barella. Il tecniconista, Daniele De Rossi, lo ha accompagnato negli spogliatoi per accertarsi delle sue reali condizioni. Daniele De Rossi ha testimoniato, da quanto si apprende, che “i ragazzi non se la sentono di continuare”, sentimento condiviso anche dai giocatori dell’. Ora occorrerà individuare la data per la prosecuzione del ...

Ndicka si accascia a terra e va fuori dal campo in barella : paura per il difensore della Roma, De Rossi vuole sapere le condizioni prima di riprendere la partita. sospesa Udinese-Roma .Continua a ... (fanpage)

Udine, 14 aprile 2024 – sospesa la partita Udinese-Roma all’82 sul risultato di 1-1. paura per Evan N'Dicka : il difensore della Roma si è accascia to in campo a metà del secondo tempo ed è stato ... (sport.quotidiano)

Udinese-Roma, paura per N'Dicka che si accascia al suolo: partita sospesa - L’arbitro ferma il match sull’1-1, il giocatore si è sdraiato al suolo ed è stato soccorso dai medici che lo hanno portato fuori dal campo in barella ...msn

Paura per N'Dicka in Udinese-Roma: si accascia a terra, fuori in barella. Gara sospesa definitivamente - Paura durante la partita tra Udinese e Roma per le condizioni di Evan N'Dicka. Il difensore dei giallorossi è stato accompagnato fuori dal campo dopo esser accasciato. Portato fuori ...tuttojuve

UDINE, N'Dicka si accascia privo di sensi: gara sospesa - Attimi di apprensione per Evan N'Dicka, accasciatosi a terra e soccorso col defibrillatore dopo aver perso i sensi nel corso di Udinese-Roma. Il centrale giallorosso ha infatti perso i ...firenzeviola