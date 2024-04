Ndicka si accascia a terra e va fuori in barella | apprensione in campo | sospesa Udinese-Roma

Udinese-Roma sospesa per il malore accusato dal difensore giallorosso Obite Evan N’Dicka. Il giocatore si è accascia to improvvisamente in campo e il gioco è stato fermato al 72?. Secondo quanto si ... (secoloditalia)

UFFICIALE - Udinese-Roma, partita sospesa e rinviata: malore per Ndicka, le condizioni - Ultime notizie Serie A - Momenti di apprensione a Udine nel corso del secondo tempo di Udinese-Roma. Al 70esimo minuto della partita, Ndicka si è accasciato a terra, con l'arbitro e i giocatori vicini ...msn

Quando si recupera Udinese – Roma La data decisa dalla Lega - Udinese-Roma è stata sospesa al 71' dopo il malore accusato dal difensore giallorosso Ndicka. La partita sarà recuperata dal 71' al 90' (+ minuti di recupero), ma bisogna ancora capire quando. Quando ...tag24

Udinese-Roma, quando si rigioca la partita: tutte le ipotesi per il recupero della partita sospesa al 72' - Udinese-Roma è stata sospesa a causa del malore di Evan Ndicka, che ha accusato un malore al petto e si è accasciato in campo. Tutti i calciatori in campo hanno richiamato l'attenzone dei paramedici, ...ilmessaggero