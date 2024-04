Ndicka ha un malore e si accascia al suolo | Roma-Udinese sospesa | Possibile infarto

(Di domenica 14 aprile 2024)dopo ildel difensore giallorosso, portavo via in barella ma cosciente. Il risultato da cui si ripartirà è l'1-1 del 72', quando il difensore si èto. La decisione dell'arbitro Pairetto, presa d'accordo don i due allenatori, è stata accolta con un grande...

(Adnkronos) – Udinese-Roma sospesa per il malore accusato dal difensore giallorosso Obite Evan N'Dicka. Il giocatore francese, 24 anni, si è accasciato improvvisamente in campo e il gioco è stato ... (webmagazine24)

UFFICIALE - Udinese-Roma, partita sospesa e rinviata: malore per Ndicka, le condizioni - Ultime notizie Serie A - Momenti di apprensione a Udine nel corso del secondo tempo di Udinese-Roma. Al 70esimo minuto della partita, Ndicka si è accasciato a terra, con l'arbitro e i giocatori vicini ...msn

Udinese-Roma, quando si recupera la partita: tutte le ipotesi dopo la sospensione per il malore di N'Dicka - Udinese-Roma è stata sospesa a causa del malore di Evan Ndicka, che ha accusato un malore al petto e si è accasciato in campo. Tutti i calciatori in campo hanno ...leggo

Ndicka malore in campo: Pairetto sospende definitivamente Udinese-Roma - Il difensore giallorosso si è accasciato al 72' per un dolore al petto ed è stato portato via in barella. Uscendo dal campo il calciatore ivoriano, cosciente, ha mostrato il pollice verso l'alto. Dopo ...tuttosport