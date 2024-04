Ndicka | dolore al petto in Udinese-Roma | partita sospesa definitivamente De Rossi | «I ragazzi non ce la fanno a continuare»

Malore per N'Dicka: dolore al petto, esce in barella e match sospeso | OneFootball - La partita di Udine è stata definitivamente sospesa a causa di un malore accusato da N’Dicka. Momenti di grossa apprensione. Al minuto 73 Ndicka che si è accasciato in campo, con l’arbitro e i ...onefootball

Udinese-Roma sospesa dopo il dolore al petto per Ndicka. De Rossi chiede e ottiene il rinvio: «I ragazzi non ce la fanno a continuare» - Grande paura e apprensione durante Udinese-Roma, con Evan Ndicka che si è accasciato durante la partita. Malore per il difensore ivoriano che è rimasto a terra per un dolore al petto. Subito richiesto ...msn

La partita di calcio Udinese-Roma è stata sospesa per un malore del difensore Evan N’Dicka - La partita del campionato di calcio di Serie A Udinese-Roma, cominciata domenica alle 18:30 è stata sospesa dopo un malore del difensore della Roma Evan N’Dicka, francese naturalizzato ivoriano. Al 71 ...ilpost