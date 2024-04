Ndicka, chi è il difensore della Roma colto da malore contro l'Udinese: età, carriera, nazionalità - Evan Ndicka, colto da malore durante Udinese-Roma, è stato secondo acquisto del calciomercato estivo della Roma. Ndicka, dolore al petto in Udinese-Roma: partita ...ilmessaggero

Ndicka, chi è il giocatore della Roma colto da malore a Udine - Udinese-Roma è stata sospesa per il malore che ha colto Ndicka, difensore giallorosso. Il giocatore ha segnalato un dolore al petto, il primo ad accorgersene è stato l’attaccante friuliano Lorenzo Luc ...msn

Paura in campo al Friuli, Ndicka accusa un malore al petto: esce in barella, partita sospesa - UDINE. La paura in campo si è percepita subito. I giocatori della panchina della Roma sono entrati in campo di corsa e si sono diretti alla curva dell’Udinese per chiedere di non suonare i tamburi: i ...messaggeroveneto.gelocal