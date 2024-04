NBA 2023 2024 | termina la stagione di Wembanyama | sarà rookie dell’anno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024)con 21,4 punti, 10,6 rimbalzi, 3,9 assist, 1,2 rubate e soprattutto 3,6 stoppate (migliore della lega) di media a partita ladadi Victor. La prima scelta assoluta dello scorso NBA Draft verrà infatti tenuto a riposo dai San Antonio Spurs nell’ultima gara di regular season in programma questa sera contro i Detroit Pistons. Il lungo francese, nonostante un record di squadra decisamente negativo, ha impressionato sin dal primo giorno e non ha di fatto alcun diretto concorrente per il premio di “”, che andrà senza ombra di dubbio a lui. Non ciin ogni caso bisogno di aspettare il prossimo autunno per rivedere “Wemby” in campo, dato che in estatein campo con la Francia ai Giochi di Parigi. ...