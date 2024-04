NBA 2023 2024 | combinazioni ultima giornata | cosa c’è in palio per play-off e play-in

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Va oggi in scena l’della regular season Nba/24. Tutte e 30 le squadre saranno impegnate in due fasce orarie: alle 19.00 ora italiana le sette gare sul parquet di squadre della Eastern Conference, mentre alle 21.30 sempre ora italiana quelle della Western Conference. Diverse squadre hanno già virtualmente terminato le loro fatiche e non hanno ormai alcuna ambizione per questagara, ma sono ancora in ballo alcune posizioni per quanto riguarda la griglia-off e-in. Andiamo a vedere insieme le possibilie i motivi di interesse di ciascuna partita. COME SEGUIRE L’DI REGULAR SEASON NBA IN TV EASTERN CONFERENCE Orlando Magic-Milwaukee Bucks: i ...