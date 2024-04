Nave russa con missili ipersonici nel Mar Mediterraneo per esercitazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 aprile 2024 - Non solo il lancio di razzi dall'Iran contro Israele e i raid su Gaza. I venti di guerra soffiano forte anche sul Vecchio Continente con il conflitto Russia-Ucraina e il braccio di ferro tra Cremlino e la Nato. E oggi il ministero della Difesa di Mosca fa sapere che una fregata della sua marina, equipaggiata con, è entrata nel Marattraverso il Canale di Suez come parte di un'programmata. Il ministero sottolinea in una nota che la'Maresciallo Shaposhnikov', della Flotta del Pacifico, "continua a svolgere i compiti assegnati come parte di un lungo viaggio per mare". Ieri – continua il comunicato – la fregata "ha effettuato una visita d'affari al porto egiziano di Safaga, dove si sono svolti eventi di protocollo diplomatico, sono ...