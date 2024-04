Nato e Ue | No escalation | moderazione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 aprile 2024) 13.32 Lacondanna l'attacco come "unadell'instabilità",invitando "con urgenza alla" tutte le parti."Inevitabile che il conflitto non vada fuori controllo",per il portavoce. "Condanno fermamente l'attacco palese e ingiustificabile dell'Iran contro Israele. Tutti gli attori devono astenersi da un'ulterioree lavorare per ripristinare la stabilità".Così la presidente della Comm.Ue,von der Leyen. Per la presidente dell'Europarlamento, Metsola,"l'Ue continuerà a lavorare per allentare la tensione",in Medio Oriente