Napoli | lotta ai borseggiatori | quinto arresto in pochi giorni

(Di domenica 14 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCinque arresti per borseggio inda parte dei carabinieri della compagniaCentro, alle prese con l’intensificarsi del fenomeno in una città invasa dai turisti e con i mezzi pubblici sempre più affollati, specie nei weekend. I militari del comando provinciale dihanno aumentato i controlli con metal detector e militari in borghese che si mimetizzano tra la foll. Tra le fermate più controllate quella della metro di Montesanto, a due passi dalla storica via della Pignasecca. Il 48enne Vincenzo Siena, già noto alle forze dell’ordine, è in piazza Montesanto quando – in una manciata di secondi – si impossessa dello smartphone custodito nello zaino di 16enne. Lo studente era in gita e non si è accorto di nulla, finché sono intervenuti i carabinieri della compagnia ...