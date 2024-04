Napoli | il ‘Maradona’ non dimentica | ovazione per Spalletti | il CT si commuove

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 aprile 2024) Momenti di grande commozione nella giornata odierna, presso lo Stadio "Maradona" di Napoli, in occasione della sfida degli azzurri contro il Frosinone. Luciano Spalletti, attuale CT della Nazionale Italiana di calcio ed ex allenatore del Napoli, protagonista della cavalcata Scudetto dell'anno scorso, è tornato, per la prima volta dopo il titolo conquistato, da spettatore al Maradona. Le telecamere lo hanno inquadrato e i tifosi del "Maradona" gli hanno tributato una lunga e sentita ovazione. L'allenatore ha salutato per ringraziare i tifosi, ma poi non è riuscito a trattenere le lacrime prima di lasciarsi andare ad un grandissimo sorriso.