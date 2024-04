Napoli-Frosinone | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

Il Napoli nel 4-2 sul campo del Monza è parso a tratti, almeno per un tempo, la squadra dello scudetto e al Brianteo si sono visti sul tabellino dei marcatori oltre a Osimhen anche Politano e ... (infobetting)

l Napoli , dopo la netta vittoria conseguita contro il Monza, cercherà di ripetersi oggi contro il Frosinone per guadagnarsi un piazzamento in Europa (il quinto posto potrebbe valere la Champions ... (terzotemponapoli)

Nel lunch match della 32esima giornata di Serie A il Napoli affronta il Frosinone, in un match importante per l`Europa e per la salvezza. Il... (calciomercato)