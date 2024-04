Napoli-Frosinone | reazione a sorpresa di Osimhen | svelato il retroscena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 14 aprile 2024) Ilè incapace di vincere contro ile i tifosi hanno contestato la squadra: il gesto dia fine partita sorprende tutti. Un’altra domenica da dimenticare per il. Gli azzurri non riescono a battere ile devono dire definitivamente ad ogni ambizione di qualificazione alla prossima Champions League. Il match contro i ciociari ha messo in mostra tutti i difetti delin questa stagione. Nel primo tempo gli azzurri hanno fallito numerose occasioni da gol, soprattutto con Victorche si è divorato la rete a tu per tu con Turati in almeno due occasioni. Nel secondo tempo, invece, sono state le difficoltà in fase difensiva che l’hanno fatta da padrone e hanno permesso aldi rimontare per ben due ...