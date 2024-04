Napoli-Frosinone oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valida per la 32esima giornata di. La squadra di Calzona viene dalla pirotecnica vittoria in rimonta sul campo del Monza, e vuole confermare il trend positivo per tentare una disperata rincorsa alla Champions League, distante attualmente 7 punti. Dall'altra parte ai ciociari, scivolati in terzultima posizione, servono punti per dar seguito alla buona prova contro il Bologna e soprattutto per alimentare le chance di salvezza. La sfida è in programma, sabato 30 marzo alle ore 12.30.tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4k, mentre insu DAZN, Sky Go e Now.