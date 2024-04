Il Napoli barcolla ancora e compie un passo falso col Frosinone - Ennesima occasione fallita. L’ultima a disposizione. No, il Napoli non è squadra che può ambire ai primi cinque posti della classifica perché banalmente non riesce a infilare due vittorie di fila. Non ...momentidicalcio

Ahia Napoli! Cheddira ferma i partenopei (2-2) - Il Frosinone, dopo la sfida di Coppa Italia, strega nuovamente il Napoli bloccandolo sul pari e mettendo a rischio una zona Europa già precaria. Vantaggio azzurro con Politano dopo 16'. Movimento a ...sportpaper

Napoli-Frosinone, la pagella: Meret flop nonostante il rigore, si salva Politano - Una delusione dopo l'altra. Il Napoli di Francesco Calzona tradisce ancora sul più bello: al Maradona contro il Frosinone finisce 2-2 sotto gli occhi di Luciano Spalletti, protagonista ...ilmattino